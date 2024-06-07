سياسية

سقوط أكثر من 100 شخص في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة وسط السودان!

2024/06/07
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سقوط أكثر من 100 شخص في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة وسط السودان.. المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي:

– لقد صدمت بالتقارير الواردة عن وقوع هجمات عنيفة وأعداد كبيرة من ضحايا قرية ود النورة بولاية الجزيرة.

مراسلة الشرق من بورتسودان مها التلب والتفاصيل:

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