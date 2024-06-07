سياسية
سقوط أكثر من 100 شخص في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة وسط السودان!
سقوط أكثر من 100 شخص في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة وسط السودان.. المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي:
– لقد صدمت بالتقارير الواردة عن وقوع هجمات عنيفة وأعداد كبيرة من ضحايا قرية ود النورة بولاية الجزيرة.
مراسلة الشرق من بورتسودان مها التلب والتفاصيل:
الشرق للأخبار
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