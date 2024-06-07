البرهان: لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط “المدعو يوسف عزت” وشروعه في تسجيل بيانات للإذاعة والتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السلطة

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأن لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط “المدعو يوسف عزت” وشروعه في تسجيل بيانات للإذاعة والتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السلطة وقريباً سيتم تمليكها للرأي العام.

الشرق للأخبار