للابتعاد عن الدولار.. تحرك سعودي “عابر للحدود” ببنوك مركزية

انضمت السعودية إلى مبادرة رائدة وعابرة للحدود في مجال العملات الرقمية التي تديرها بنك التسويات الدولية، في خطوة قد تشكل جزءًا من جهود تقليل اعتماد التجارة العالمية على الدولار الأمريكي. وأعلن بنك التسويات الدولية، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي السعودي سيكون “شريكا كاملا” في مشروع إم.بريدج، الذي بدأ عام 2021 بتعاون بين بنوك مركزية من الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات. كما أشار البنك إلى أن مشروع إم.بريدج وصل إلى مرحلة “الحد الأدنى من قابلية المنتج للتطبيق”، مما يعني استعداده للانتقال إلى المرحلة التالية. ورغم أن ما يقرب من 135 دولة واتحادًا نقديًا يبحثون في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إلا أن التقنيات الجديدة المستخدمة تجعل الانتقال عبر الحدود تحديًا فنيًا وحساسًا سياسيًا.

وقال غوش ليبسكي، الذي يدير مرصدا عالميا لتعقب العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، ومقرها الولايات المتحدة “إن المشروع الأكثر تقدما للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود أضاف للتو اقتصادا رئيسيا من بين مجموعة العشرين وأكبر مُصدر للنفط في العالم”. وتابع “يعني هذا أنه في العام المقبل يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيدا عن الدولار، وهو أمر قائم بالفعل بين الصين والسعودية ولكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءه”. وذكر بنك التسويات الدولية أن منصة إم.بريدج أصبحت الآن متوافقة مع (آلة إيثريوم الافتراضية)، وهو برنامج يشكل العمود الفقري للشبكة التي تستخدمها عملة إيثر المشفرة.

رويترز