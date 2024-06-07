عقار يلتقي وزير الخارجية الروسي وبوتين ينقل تحياته للبرهان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، على حرص السودان على تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات، خاصة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف في سان بطرسبيرج، قدم مالك عقار تقريرًا شاملاً حول الأوضاع في السودان وتطورات العمليات العسكرية، إضافة إلى رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار وتحقيق السلام.

وأعرب عن أمله في دعم روسيا للسودان في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أهمية منتدى سان بطرسبيرج الاقتصادي الدولي كفرصة للشركات والمؤسسات الاقتصادية للمشاركة في تطوير السودان.

كما أكد استعداد السودان لتنشيط الاتفاقيات واللجان المشتركة مع روسيا، بما في ذلك لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة واللجنة العسكرية، بهدف وضع خطط وبرامج واضحة لتطوير العمل والوصول إلى شراكة استراتيجية متينة.