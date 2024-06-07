سياسيةمدارات

عقار يلتقي وزير الخارجية الروسي وبوتين ينقل تحياته للبرهان

2024/06/07
روسيا والسودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، على حرص السودان على تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات، خاصة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف في سان بطرسبيرج، قدم مالك عقار تقريرًا شاملاً حول الأوضاع في السودان وتطورات العمليات العسكرية، إضافة إلى رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار وتحقيق السلام.

وأعرب عن أمله في دعم روسيا للسودان في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أهمية منتدى سان بطرسبيرج الاقتصادي الدولي كفرصة للشركات والمؤسسات الاقتصادية للمشاركة في تطوير السودان.

كما أكد استعداد السودان لتنشيط الاتفاقيات واللجان المشتركة مع روسيا، بما في ذلك لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة واللجنة العسكرية، بهدف وضع خطط وبرامج واضحة لتطوير العمل والوصول إلى شراكة استراتيجية متينة.

وسلم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي كلف وزير خارجيته لاستلام الرسالة لأسباب طارئة حالت دون لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة.
من جانبه نقل لافروف تحايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للسيد رئيس مجلس السيادة معربا عن شكره وتقديره للسيد نائب رئيس مجلس السيادة لشرح الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض.
وأمن سيادته على توفر الارادة السياسية لدى الطرفين لتطوير وترقية العلاقات في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
444479955 495931782788532 2253947166036811103 n.jpg?stp=dst jpg p180x540& nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGoAOEVAfeXfoHJsdtaRnRGYcoNyQM8X6thyg3JAzxfq EHt8GZWuqVBMogceofLHj 6C8vF1YlFKF9SQDo055K& nc ohc=eXLsr4DdpKsQ7kNvgFuHQDe& nc ht=scontent.fcai11 1
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/07