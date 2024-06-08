سياسية

منظمة مشاد:ن شدد على ضرورة إصدار بقية الجهات الدولية إدانة صريحة لانتهاكات المليشيات

2024/06/08
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قالت منظمة مشاد بأن التفاعل الدولي مع الأزمة السودانية من شأنه سيعجل من محاسبة المليشيات في مؤسسات العدالة الدولية.
– نشدد على ضرورة إصدار بقية الجهات الدولية إدانة صريحة لانتهاكات المليشيات والمطالبة بمحاسبتها على جرائمها
– نحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لإنقاذ حياة المدنيين والعمل على حماية السودانيين من انتهاكات المليشيات
– ندعو الهيئات الحقوقية والمؤسسات العدلية الدولية بمواصلة تحركاتها لملاحقة المليشيات قضائياً والعمل على تصنيفها كمنظمة إرهابية.
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الجزيرة – السودان

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