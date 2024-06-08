سياسية
الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة: يجب توسيع دائرة المقاومة الشعبية وتطوير قدراتها
قال الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة بأن العدوان السافر على المواطنين العزل هو بتوجيهات وتمويل ودعم من دول محددة ومفضوحة.
– مليشيا الدعم السريع هدفها إحداث فجوة بين الجيش والمواطنين وزعزعة الثقة في القوات المسلحة
– بات واضحا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان لا ولن تحرك ساكنا لنصرة الشعب السوداني المغلوب على أمره.
– نتوجه بالنداء للقيادات العسكرية العليا في مؤسسات الدولة من جيش والأجهزة الأمنية بتوسيع دائرة المقاومة الشعبية وتطوير قدراتها.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة