سياسية

الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة: يجب توسيع دائرة المقاومة الشعبية وتطوير قدراتها

2024/06/08
قال الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة بأن العدوان السافر على المواطنين العزل هو بتوجيهات وتمويل ودعم من دول محددة ومفضوحة.
– مليشيا الدعم السريع هدفها إحداث فجوة بين الجيش والمواطنين وزعزعة الثقة في القوات المسلحة
– بات واضحا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان لا ولن تحرك ساكنا لنصرة الشعب السوداني المغلوب على أمره.
– ‏نتوجه بالنداء للقيادات العسكرية العليا في مؤسسات الدولة من جيش والأجهزة الأمنية بتوسيع دائرة المقاومة الشعبية وتطوير قدراتها.
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الجزيرة – السودان

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