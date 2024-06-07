سياسية
الكباشي يعود بعد جولة افريقية
عاد الجمعة إلى البلاد عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بعد جولة استغرقت عدة أيام شملت مالي والنيجر، وكان برفقته وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم.
والتقى سيادته خلال الزيارة رئيسي البلدين وناقش معهما الملفات المشتركة والأوضاع السياسية الراهنة وتداعيات الحرب وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي .
وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي وزير الزراعة والغابات دكتور ابوبكر عمر البشرى والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي.
سونا
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