الكباشي يعود بعد جولة افريقية

عاد الجمعة إلى البلاد عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بعد جولة استغرقت عدة أيام شملت مالي والنيجر، وكان برفقته وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم.