مفتي عام السعودية: الحج دون تصريح «يأثم فاعله»

دعا المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، جميع حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ إلى الامتثال الصارم للتعليمات الأمنية والرسمية. وأكد ضرورة الحصول على تصريح الحج والالتزام بتلقي التطعيمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وشدد على أن القيام بالحج دون تصريح يُعتبر خطيئة شرعية، مشيرًا إلى أن الذهاب إلى الحج بدون تصريح لا يجوز، وأن ذلك يتعارض مع المصالح الدينية المطلوبة، حيث تسعى الشريعة الإسلامية إلى تعزيز المصالح وتجنب المفاسد.

وقال المفتي العام: «القيادة الرشيدة والدولة حماها الله سنت الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تسهيل وترتيب استقبال الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم وإعانتهم على أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وأن هذه الخدمات لتستوجب بعد شكر الله تعالى الالتزام بها والحرص عليها لضمان سلامة الجميع وغير ذلك من المقاصد النبيلة التي عملت عليها حكومة المملكة التي لا تدخر جهداً ولا مالاً ولا تنظيماً، لتحقيق غايات عليا لخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما». وأضاف: «إن الله عز وجل قد شرف السعودية قيادة وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين، فقامت بجهود عظيمة، ولم تدخر جهداً، وأن ذلك يقتضي الالتزام الكامل بكل التعليمات الرسمية الواردة بخصوص تنظيم الحج، ومنها الحصول على التصريح والحصول أيضاً على التطعيمات. ومعتبراً أن ذلك يأتي في سياق طاعة ولي الأمر انطلاقاً من قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)).

وحث المفتي العام حجاج بيت الله الحرام على استثمار أوقاتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله، قال تعالى (ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، محذرًا من الوقوع فيما يفسد الحج من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال، كما طالب كل الحجاج بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات واستثمارها في تأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا بإذن الله في مأمن من أي عارض صحي لا قدر الله».

واختتم الشيخ عبدالعزيز كلمته داعياً الله تعالى بأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يجزي قيادتها خير الجزاء، وأن يُمكّن لهم ويعينهم وأن يوفق الحجاج في أداء المناسك على أحسن وجه، وأن يتقبل منهم عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لما يقدمون من جهود وخدمات جليلة.

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