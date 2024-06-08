عالمية
بالصور.. حفل وداع لضابط الامن الاقليمي ومسؤولة الشؤون العامة لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبحرين
نظم نائب السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ديفيد براونشتاين، حفل وداع في منزله لتوديع كل من ضابط الأمن الإقليمي أندرو سيمبسون ومسؤولة الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليندا ماكمولين، بمناسبة انتهاء فترة خدمتهما.
خلال الحفل، ألقى براونشتاين كلمة شكر وتقدير على جهودهما الجبارة خلال فترة عملهما، متمنيًا لهما التوفيق في المستقبل. حضر الحفل أعضاء السفارة وبعض الإعلاميين وموظفين من البعثات الدبلوماسية الأخرى.
الأيام البحرينية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة