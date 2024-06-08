“ميتا” تطلق أدوات ذكاء اصطناعي تستهدف الإعلانات في واتساب

أعلنت شركة ميتا في مؤتمر في البرازيل عن إطلاق أول برنامج معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب، وفقًا لبيان صحفي. وخلال المؤتمر، قدّم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، الأدوات الجديدة في مقطع فيديو.

يشكل إعلان التحول لواتساب خطوة مهمة، حيث يُعتبر التطبيق مجانيًا ومشفرًا للمراسلة، وكان يتجنب منذ فترة طويلة الإعلانات المستهدفة التي تشكل جزءًا أساسيًا من تجربة ميتا في منصاتها الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.

منذ عدة أعوام، كانت ميتا توفر ميزات تجارية ومدفوعات عبر التطبيق، بما في ذلك “المراسلات التجارية” التي يمكن للشركات استخدامها في خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية للأشخاص الذين شاركوا أرقام هواتفهم. ومع ذلك، كانت هذه الأدوات غير فعالة في السابق وكانت تُرسل رسائل مزعجة لجميع المستخدمين الذين اختاروا التفاعل مع الشركة.

وستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأساليب المتبعة على فيسبوك وإنستجرام لتوجيه الرسائل إلى زبائن يُرجح أن يهتموا بها، بشرط أن يستخدم الزبائن رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة. وقال جيلهيرم هورن، رئيس الأسواق الإستراتيجية في واتساب، لرويترز إن أدوات الذكاء الاصطناعي ستمنح الشركات إمكانية تحسين توصيل الإعلانات للمستخدمين الذين من المرجح أن يتفاعلوا معها “هذا مهم جدا للشركات لأنهم يدفعون ثمن تلك الرسائل”. وتكثف ميتا جهودها لكسب المال من تطبيق واتساب، وهو أكبر تطبيق تملكه من حيث عدد المستخدمين اليومي. وعلى الرغم من شعبية الخدمة وسعر الاستحواذ المذهل الذي بلغ 22 مليار دولار في عام 2014، فلم تساهم حتى الآن إلا بجزء صغير من إجمالي إيرادات ميتا.

جريدة عمان