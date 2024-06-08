والي شمال دارفور يؤكد سيطرة القوات المسلحة على الأوضاع

اكد والي شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد ، سيطرة القوات المسلحة التامة على الأوضاع بمدينة الفاشر في كل المحاور.

وطمأن مواطني الفاشر ، بأن العمليات العسكرية للقوات المسلحة تسير بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف المقاتلة إلى جانبها.

واقر بخيت خلال حديثه الذي وجهه اليوم للمواطنين عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد خاتم الأنبياء بصعوبة الأوضاع بالولاية قائلآ ( إن الوضع بالولاية صعب ، وإن قلت أن الوضع تمام يكون كذبت عليكم ، ولكن احب اطمئنكم).

وأشار بخيت ان “الدعم السريع” قد أصبح الآن في أسوأ حالاته ، خاصة بعد فقدها لمعظم قياداتهم الميدانية الذين قتلوا في معارك مدينة الفاشر فضلآ عن إصابة القيادات الميدانية الكبيرة بجروح متفاوتة.وكشف بخيت ان القوات المسلحة قد تمكنت من القضاء على أغلب مدافعهم التي كانوا يقصفون بها المدينة ، وإن ماتبقى لها من مدافع متحركة وقليلة سيتم تدميرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعزا القصف العشوائي المستمر من قبل ” مليشيا الدعم السريع المتمردة ” على المواطنين الابرياء بالاحياء السكنية بالفاشر كردة فعل منها علي محو آثار الهزائم التي الحقتها بهم القوات المسلحةوالاطراف المقاتلة معها.