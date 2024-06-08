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الأمانة العامة لمجلس السيادة تحتسب المهندسة هالة جيلاني
يقول الله تعالى : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
يحتسب الأمين العام لمجلس السيادة والعاملين بالأمانة عند الله تعالى المهندس هالة جيلاني الموظفة بإدارة هندسة الحدائق بالادارة العامة للشؤون الهندسية وزوجها وليد وبناتها نهي ونهال الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى اليوم اثر حادث سير بمدينة أسوان.
والأمانة العامة إذ تنعيها إنما تنعي طيب معشرها وخلقها الكريم ومثابرتها في العمل وتسال الله أن يحشرها واسرتها الكريمة في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين.
وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وانا لله وانا اليه راجعون
سونا
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