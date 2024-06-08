شاهد بالفيديو.. شاب من أبناء “الشوايقة” يتوعد القائد الميداني للدعم السريع “جلحة”: كان فضلت براي في السودان ما بخليك (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم)

توعد شاب “شايقي” من إحدى مناطق الولاية الشمالية بالسودان, القائد الميداني لقوات الدعم السريع “جلحة”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الشاب في مقطع فيديو متداول بأنه لن يترك “جلحة” حتى لو بقي لوحده في السودان.

وتحدى الشاب خلال حديثه “جلحة” أن يدخل الولاية الشمالية كما زعم وصرح من قبل, مؤكداً جاهزيتهم لمقابلته.

وختم “الشايقي”, حديثه بقصيدة قوية قال فيها: (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين