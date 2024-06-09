مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يختتم زيارته للشمالية بمروي

اختتم اللواء شرطة حقوقي/ سيف الدين أحمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية والوفد المرافق له زيارته للولاية الشمالية بمحلية مروي .

حيث تم افتتاح مركز الشرطة المجتمعي رقم (753) بمنطقة السقاي وتفقد مباني مركز الشرطة المجتمعي (تحت الإنشاء) بمنطقة القلعة نوري، رفقة الأستاذ حسن عابدين المدير التنفيذي للمحلية و العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة المحلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة ومدير الشرطة المجتمعية بالمحلية وبمشاركة عدد مقدر من لجان و جماهير وأعيان المنطقة.

من جانبه أثنى مدير إدارة الشرطة المجتمعية على اهتمام مواطني السقاي والقلعة بأمن وحماية المنطقة وجهودهم لتأسيس مراكز شرطة المجتمع،

مؤكداً ضرورة تكامل وتنسيق الأدوار بين منظومة الأجهزة الرسمية والشعبية في تحقيق الأمن والاستقرار لمنع و مكافحة الجريمة.

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أكد العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة المحلية دور الشرطة المجتمعية في إسناد الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى بما يحقق الأمن المجتمعي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان