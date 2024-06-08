جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يدشن المدرسة الإلكترونية السودانية

وأوضح دكتور عبدالرحمن سيد أحمد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج المكلف في تصريح (لسونا) ان المدرسة مملوكة لجهاز المغتربين موضحا ان الهدف من تأسيس المدرسة هو تحقيق رغبات المغتربين في تدريس أبنائهم المنهج السوداني بالإضافة إلى معالجة بعض اشكاليات العملية التعليمية بالخارج مع إمكانية استفادة الجميع من المدرسة ويحضر التدشين مجموعة من المنظمات الدولية والمسؤولين بالدولة.

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