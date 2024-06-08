سياسية
جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يدشن المدرسة الإلكترونية السودانية
يدشن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج انطلاق المدرسة الإلكترونية السودانية وذلك بقاعة مجلس وزراء حكومة البحر الأحمر برعاية وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف وتشريف وزير التربية والتعليم الاتحادي المكلف . وذلك صباح التاسع من يونيو.
وأوضح دكتور عبدالرحمن سيد أحمد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج المكلف في تصريح (لسونا) ان المدرسة مملوكة لجهاز المغتربين موضحا ان الهدف من تأسيس المدرسة هو تحقيق رغبات المغتربين في تدريس أبنائهم المنهج السوداني بالإضافة إلى معالجة بعض اشكاليات العملية التعليمية بالخارج مع إمكانية استفادة الجميع من المدرسة ويحضر التدشين مجموعة من المنظمات الدولية والمسؤولين بالدولة.
سونا
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