أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال قد يتوقف بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر على أبعد تقدير.

وأثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أوضح موسى أنه قبل المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى مع أحد كبار المسؤولين المهمين، وطرح عليه موضوع الكهرباء. وأكد المسؤول أن الحكومة ملتزمة بأمام الشعب بأن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال سيكون من الماضي بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر.

جريدة الدستور