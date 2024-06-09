متحدث التعليم: مسموح بدخول مروحة اللجنة.. ولميس الحديدي للآباء: هاتوا مراوحكم معاكم

شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء منذ فترة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات.

وفي تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON E” مساء السبت، أكد زلطة أن هذا التنسيق يشمل 1981 لجنة للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإجراء صيانة شاملة لجميع المراوح الحائط أو السقف داخل لجان الامتحانات، خاصة في المحافظات الصعيدية نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن الوزارة منحت استثناءً في بعض اللجان التي تفتقر إلى المراوح، حيث يُسمح للطلاب بإحضار مروحة “ستاند” يضعونها داخل اللجان ويستلمونها بعد انتهاء الامتحانات، موضحًا أن مروحة واحدة أو اثنتين تكفيان لتغطية اللجنة بأكملها.من جانبها، دعت الإعلامية لميس الحديدي،

أولياء الأمور إلى توفير مراوح لأبنائهم الطلاب لاصطحابها معهم إلى اللجان تحسبًا لحدوث أعطال في مراوح اللجان أو عدم وجودها لمواجهة الحرارة، قائلة: «كل أب يحاول يجيب لابنه مروحة يأخذها معاه اللجنة؛ لأنك متضمنش مروحة السقف مش شغالة والدنيا حر علشان الأولاد يقدروا يمتحنوا كويس أوصي الآباء هاتوا مرواحكم معاكم».واختتمت ساخرة :«هاتوا المراوح معاكم دي جديدة علينا جدًا.. الوزارة أكدت أن الكهرباء لن تنقطع عن 1981 لجنة طوال فترة الامتحانات، وأن مراوح السقف شغالة وحصل صيانة هنشوف، والناس تجيب مراوحها معاها هنشوف».

الشروق نيوز