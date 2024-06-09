السعودية تكشف عن سبب إلغاء تصاريح عدد من حجاج الداخل

أدى امتناع عدد من حجاج الداخل عن تلقي اللقاح في السعودية إلى إلغاء تصاريح الحج الممنوحة لهم هذا العام. حسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في تدوينة على منصة “إكس”، السبت، إن غالبية حجاج الداخل حصلوا على التطعيمات اللازمة، منبهة “بقية حجاج موسم حج 1445هـ للمسارعة بالحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، تفاديًا لإلغاء تصاريحهم”.

وأوضحت الوزارة أن 90% من حجاج الداخل استوفوا الاشتراطات الصحية الوقائية المتعلقة بتلقي اللقاحات اللازمة.

وأضافت “امتنع عدد محدود من حجاج الداخل عن تلقي اللقاح، ما أدى لإلغاء تصاريح الحج الخاصة بهم”.

وفي سياق متصل، أعلنت السعودية، السبت، أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء المناسك.

ومن بين من أُبعِدوا في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيًّا، جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلًا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في السعودية ولكنهم ليسوا من سكان مكة، وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر ذاته.

ووصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات السعودية.

إرم