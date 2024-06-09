كم بيضة مسموح بتناولها يوميا لصحة أفضل؟

كشف مدير معهد التكنولوجيا الحيوية الطبي الروسي الدكتور ألكسندر ألكسييف أن هناك ازديادا عالميا باستهلاك البيض لأنه مادة مغذية ومفيدة، موضحا “أن البيض منتج صحي حقا لأنه يحتوي على بروتين سهل الهضم تقريبا، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والليسيثين والكالسيفيرول.

ويعتبر صفار البيض مصدرا مهما لأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامينات A وK وE وB12 والسيلينيوم والبيوتين، كما يساعد الاستهلاك المنتظم (المعقول) لبيض الدجاج على زيادة الكتلة العضلية وتقوية العظام والحفاظ على وظائف المخ وسلامة الأنسجة وخفض مستوى ضغط الدم ومكافحة الوزن الزائد”.

وبيّن الطبيب الروسي أنه لا يوجد معيار موحد بشأن مقدار البيض الذي يمكن تناوله في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، ولكن في روسيا مثلا توصي وزارة الصحة الشخص البالغ بتناول 260 بيضة في السنة…أي لا يزيد على بيضة واحدة في اليوم. وذلك وفق ما نشرته صحيفة “غازيتا رو”.

المرصد