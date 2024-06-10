البرهان يلتقي وفد هيئة شورى الفور

رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التقى يوم الأحد وفدًا من هيئة شوري الفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في السودان.

وأعرب رئيس هيئة شوري الفور، المقدم صلاح الدين محمد الفضل رجال، عن دعم الهيئة وتأييدها للقوات المسلحة في مسعاها لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة، التي ارتكبت انتهاكات واسعة ضد الشعب السوداني. وأكد على تضامن الهيئة مع الجهود الرامية لتطهير البلاد من تلك العناصر المتمردة.

وشدد على إشراك أبناء القبيلة في صفوف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، بهدف تحقيق النصر على المليشيا المتمردة. وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه جميع قبائل السودان والمكونات الاجتماعية في دعم القوات المسلحة وتعزيز وحدة الصف الوطني.