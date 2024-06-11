اقتصاد وأعمال
الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية وجامعة سان بطرسبيرغ.. تأهيل المعامل الكيميائية وعمل بحوث مشتركة مع والجامعات السودانية
في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا.. الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية وجامعة سان بطرسبيرغ للتعدين يوقعان برتوكول التعاون الفني المشترك بهدف إعادة تأهيل المعامل الكيميائية وعمل بحوث مشتركة مع والجامعات السودانية وتدريب الأستاذة في كليات الجيولوجيا والتعدين.
الجزيرة – السودان
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