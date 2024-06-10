طرق حفظ اللحوم لفترة طويلة

يُعدّ حفظ اللحوم لفترة طويلة أمرًا ضروريًا لضمان توفرها في غير موسمها،

ولذلك إليك بعض الطرق الفعالة لحفظ اللحوم:

1. التجميد:

أفضل طريقة لحفظ اللحوم لفترة طويلة هي التجميد.

يجب تجميد اللحوم في غضون 24 ساعة من ذبحها أو شرائها.

تأكد من تقطيع اللحوم إلى قطع مناسبة قبل تجميدها.

قم بتغليف اللحوم بإحكام في أكياس مخصصة للتجميد أو ورق ألومنيوم.

ضع ملصقًا على كل قطعة لحم يشير إلى تاريخ التجميد.

يمكن حفظ اللحوم المجمدة في الفريزر لمدة تصل إلى عام.

2. التمليح:

يُعدّ التمليح طريقة تقليدية لحفظ اللحوم.

يتمّ ذلك عن طريق فرك اللحوم بالملح ثمّ تركها في الثلاجة أو مكان بارد.

يسحب الملح الرطوبة من اللحم، مما يمنع نمو البكتيريا.

يمكن حفظ اللحوم المملحة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

3. التدخين:

يُضفي التدخين نكهة مميزة على اللحوم

ويُساعد على حفظها لفترة طويلة.

يتمّ تدخين اللحوم باستخدام دخان الخشب الطبيعي.

يمكن حفظ اللحوم المدخنة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

الامارات نيوز