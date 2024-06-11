السعودية.. الأحوال المدنية تتيح تغيير الاسم الأول وتعديل «الشهرة والقبيلة»

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تعديل بعض المواد في اللوائح التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، الذي يسمح بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو القبيلة. يشمل هذا التعديل المواد (40 -41 – 43) التي تناولت تغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.

تأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة. وأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة يتيح لهم القدرة على التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق. أما بالنسبة لحذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني، شريطة عدم تأثير ذلك على الاسم الرباعي في السجل المدني.

ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسيَّة، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف، مؤكِّدةً أنَّه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفَى، فيتطلَّب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفَى المذكورين في صك حصر الورثة. وأضافت إنَّ تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، يكون وفقًا للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب، أو الجد، أو الأخ، أو العم، أو الابن، وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يُشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، ويُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني، وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.

جريدة المدينة