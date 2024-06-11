🔴 قيادي بحزب الأمة كان متحمساً للدعم السريع وداعماً لهم وقدم لهم كل مايطلبون فكان جزاؤه القتل من قبل المليشيا

ليس غريباً ولا مدهشاً ما نعايشه من إرتباك وتضعضع وحيرة كاملة داخل ماتبقي من قيادة حزب الأمة التي وجدت نفسها ممزقة بين الموقف المخزي لبعض قيادات الحزب التي تشارك الآن بحماس وكامل الجاهزية داخل صفوف مليشيا التمرد.. بل تتقدم هذه القيادات عصابات المليشيا التي استباحت عدداً من قري الجزيرة وعاثت فساداً ولم تترك موبقاً إلا إرتكبته..

أمس أصدرت قيادة الحزب بياناً نعت فيه أحد منسوبي الحزب تمت تصفيته بدمٍ بارد علي يد عصابات التمرد داخل قريته ووسط أهله .. والمحزن في أمر العضو القيادي بحزب الأمة الذي أفضي إلي ربه.. المؤسف في أمره أنه كان متحمساً للتمرد السريع وداعماً لهم وقدم لهم كل مايطلبون من خدمات ومعلومات أوصلتهم إلي داخل القرية وكان جزاؤه القتل والسحل والتمثيل بجثته..

مايجب أن تعلمه قيادة حزب الأمة أن الخيانة التي تدفع كوادر الحزب للقتال والعمالة مع مليشيا التمرد.. هذه الخيانة ستنقلب عليهم عاجلا وآجلا.. وستقوم مليشيا التمرد بالتخلص من العملاء والرخيصين من أشباه الرجال وإن لبسوا جناح أم جكو ووضعوا عمامة الأنصار مكان الكدمول..

عبد الماجد عبد الحميد