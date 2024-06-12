قبل عيد اللحمة.. 9 نصائح مهمة لمرضى الكولسترول المرتفع

تزداد تساؤلات مرضى الكوليسترول المرتفع على مدى تأثير تناول اللحوم، تزامننا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يعد طبق اللحم من الأطباق الرئيسية خلال أيام عيد الأضحى، لذلك تزداد تساؤلات مرضى الكوليسترول المرتفع، ويجب عليهم استشارة الطبيب المختص وهناك بعض النصائح يجب عليهم اتباعها خلال أيام العيد، وفقًا لموقع «Webmd».

و خلال السطور التالية يستعرض «المصري اليوم» أهم النصائح التي يجب على مرضى الكوليسترول المرتفع اتباعها عند تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، لتجنب الإصابة بمخاطر تناولها.

تناول اللحوم لمرضى الكوليسترول المرتفع في عيد الأضحى

هناك بعض النصائح يجب على مرضى الكوليسترول المرتفع اتباعها عند تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، وتتضمن فيما يلي:

1- يجب على مرضى الكوليسترول المرتفع التحدث مع الطبيب اولأً قبل تناول اللحوم في عيد الأضحى، لتحديد الكمية التي يجب تناولها حتى لا يصاب بمخاطر صحية.

2- يجب الانتظام على نظام غذائي صحي لا يحتوي على الدهون الثلاثية، تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية، وتتمثل في الخضروات والفواكه.

3- يجب تناول اللحوم التي لا تحتوي على الدهون، مثل لحم البتلو أو الكبدة.

4- يجب قبل وخلال مرحلة طهي اللحوم إزالة الدهون منها.

5- طهي اللحوم بطريقة جديدة للحصول على الفوائد الصحية منها، مثل الشوي أو السلق.

6- الابتعاد عن تناول اللحوم مع الأطعمة التي ترتفع بها نسبة الدهون، مثل الأرز أو البطاطس المقلية.

7- يجب تناول كميات كافية من المياه، نظراً لأن المياه تساهم في تسهيل عملية عملية الهضم زيادة الشعور بالشبع.

8- يجب ممارسة الرياضة بانتظام، لأن تعمل على تحسين نسبة الكوليسترول وصحة القلب.

9- من الضرورى تجنب التدخين.

10- يجب خلال مرحلة طهي اللحوم تقليل كمية الملح قدر الإمكان.

المصري اليوم