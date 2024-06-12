فوربس: 14 شركة قطرية ضمن الأفضل بالمنطقة

كشفت فوربس عن قائمة افضل 100 شركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي 2024، حيث تم تصنيف 14 شركة قطرية مدرجة على القائمة وهي بالترتيب:

بنك QNB، مصرف قطر الإسلامي، شركة أريد، شركة صناعات قطر، البنك التجاري، مصرف الريان، بنك دخان، شركة ناقلات، شركة وقود، بنك الدولي الإسلامي، شركة الكهرباء والماء، البنك الأهلي، بنك الدوحة، وشركة قطر للتأمين. وقالت فوربس في تقرير لها إن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بـ 92 شركة، تتصدرها الإمارات العربية المتحدة 32 شركة، تليها 31 من المملكة العربية السعودية، و14 شركة من قطر، و10 من الكويت، وأربع من المغرب، وثلاث من البحرين، و2 من كل من مصر والأردن وعمان.

الشرق القطرية