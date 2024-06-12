اقتصاد وأعمال
🔴 الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه السوداني في البنوك المحلية
أظهرت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي استقرارًا نسبيًا يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 عند مستوياتها المرتفعة مقابل الجنيه السوداني حيث سجل الدولار في السوق الموازية نحو 1830 جنيها. في المقابل، شهدت أسعار العملات ارتفاعًا جديدًا في البنوك السودانية.
وإرتفع الدولار في البنوك المحلية مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 12 يونيو، حيث سجل سعر الدولار 1679 جنيه في بنك الخرطوم وسجل في بنك أم درمان الوطني 1670، بينما بلغ 1700 جنيهًا في بنك فيصل الإسلامي.
بورتسودان (كوش نيوز)
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