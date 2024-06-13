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جامعة الدول العربية: أهمية التزام المجتمع الدولي بمنع سقوط الدولة السودانية ومؤسساتها
عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً تشاورياً لتعزيز جهود السلام في السودان أكد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار السودان والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
– أهمية التزام المجتمع الدولي بمنع سقوط الدولة السودانية ومؤسساتها
– تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجيش والدعم السريع وتسهيل إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية.
الجزيرة – السودان
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