ناس الضيف عيسى عليو عاملين ما يسمى بالرؤية والمصفوفة، وبدل ما يقعدوا بيها مع الناس جروا بيها على البرهان.. فتأمل!

يا الضيف عيسى عليو.. لسنا أخباب ولا الخب يخدعنا، فإن انخدعنا مرة فلحسن نيتنا، وإن تكررت وانخدعنا.. فلغبائنا!

يا الضيف عيسى عليو.. هل تتضمن رؤيتكم ومصفوفتكم إعادة أموالنا وعرباتنا وعفشنا وسراويلنا التي نهبها عيالكم ونقلوها إلى مضاربهم؛ ثم تعويضنا عما تسببوا لنا فيه من أضرار لا يتسع المجال لذكرها.. أم عفا الله عما سلف.. وخلاص!

حسين ملاسي