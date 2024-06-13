غوغل تختبر ميزات جديدة لمكافحة سرقة الهواتف

على الرغم من أن هواتفنا تجعل حياتنا أسهل، إلا أنها تحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات القيمة، ما يجعل هذه الأجهزة هدفًا شائعًا للأشخاص الذين قد يرغبون في وضع أيديهم على بياناتنا.

وللمساعدة في الحفاظ على جهازك وبياناتك آمنة قبل وأثناء وبعد محاولة السرقة، تقدم غوغل مجموعة جديدة من ميزات الحماية المتقدمة من السرقة.

وسيتم طرح هذه الميزات من خلال تحديثات خدمات غوغل بلاي في وقت لاحق من هذا العام لمليارات الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 10 أو أعلى، بدءًا من شهر يوليو.

صعوبة إعادة ضبط المصنع

بالنسبة لبعض المجرمين، الهدف هو إعادة ضبط جهازك المسروق بسرعة وإعادة بيعه.

لكن قامت غوغل بمنع القيام بذلك دون إدخال بيانات اعتماد حساب غوغل، لجعل الجهاز المسروق غير قابل للبيع، ما يقلل من أسباب سرقة الهاتف.

مساحة خاصة محمية

بينما يريد بعض اللصوص الجهاز فقط، يهدف الكثير منهم إلى استخراج بيانات قيمة وتحويل أموال من هاتفك يمكن أن تكون قيمتها أكبر بكثير من قيمة الهاتف نفسه.

لكن المساحة الخاصة، وهي ميزة جديدة تتيح لك إنشاء منطقة منفصلة في هاتفك يمكنك إخفاؤها وقفلها باستخدام رمز PIN منفصل، ما يمنحك أمانًا إضافيًّا للتطبيقات التي قد تحتوي على بيانات حساسة، مثل المعلومات الصحية أو المالية.

زيادة المصادقة

تقوم هذه الميزة بحمايتك في حالة معرفة اللص لرقم التعريف الشخصي الخاص بك. وعند تمكينها، ستتطلب المصادقة المحسنة الجديدة قياسات حيوية مثل بصمة الإصبع للوصول إلى حساب غوغل وإعدادات الجهاز المهمة، مثل تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تعطيل الحماية من السرقة.

قفل الشاشة التلقائي

يعد قفل اكتشاف السرقة ميزة جديدة قوية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستشعار ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الركض به أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا.

وإذا تم اكتشاف حركة شائعة مرتبطة بالسرقة، فسيتم قفل شاشة هاتفك بسرعة، ما يساعد على منع اللصوص من الوصول إلى بياناتك بسهولة.

قفل الجهاز غير المتصل

إذا حاول أحد اللصوص فصل هاتفك لفترات طويلة من الوقت عن الشبكة، تقوم ميزة قفل الجهاز غير المتصل بقفل الشاشة تلقائيًّا للمساعدة في حماية بياناتك حتى عندما يكون جهازك خارج الشبكة.

كذلك يمكن لنظام أندرويد أيضًا التعرف على علامات أخرى تشير إلى أن جهازك قد يكون في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، سيتم قفل شاشة جهازك عند إجراء محاولات مصادقة فاشلة بشكل مفرط.

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