مجموعة الشريف القابضة تعلن عن توقيع اتفاقية جديدة

قامت مجموعة الشريف القابضة برعاية المنتدى الاقتصادي الأول بين الغابون وفرنسا، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء الماضي. تأتي هذه الرعاية في إطار التزام المجموعة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغابون، كجزء من استراتيجيتها للتوسع العالمي في مشاريع الطاقة الخضراء، إذ تتمتع الشركة بتاريخ طويل من الاستثمار الناجح في الدول الأفريقية الواعدة.

انعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «من أجل شراكة متجددة»، بحضور رئيس جمهورية الغابون بريس كلوتير أوليغي، ووزير الطاقة والهيدروليكا جانوت كاليما، ووزير المالية والاقتصاد ميس موسي، إلى جانب نخبة من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. وتؤكد مشاركة مجموعة الشريف القابضة كراعٍ وشريك رسمي للحدث التزامها بتطوير وتعزيز الاستثمارات في الغابون.

كما تم خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الغابونية ومجموعة الشريف القابضة وشركة Hydroma Inc لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأبيض في الغابون. يتضمن المشروع مرحلتين رئيسيتين: إنشاء محطة توليد كهرباء هيدروليكية بقدرة 200 ميجاوات لتزويد محطة تحليل الماء بالكهرباء، مما سيمكن من إنتاج 200,000 طن/سنة من الهيدروجين الأخضر بتكلفة تقدر بـ 900 مليون دولار. كما سيتم زيادة إنتاج الهيدروجين ليصل إلى 1.6 مليون طن/سنة بتكلفة تقدر بـ 4.6 مليارات دولار. تعكس هذه الخطوة التزام مجموعة الشريف القابضة بالاستثمار في الطاقة المستدامة والخضراء، منسجمة في ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، التي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة. كما تتطلع المجموعة لتعزيز خبراتها في مجال المقاولات وأن تصبح مثالًا يحتذى به للاستثمار المحلي والعالمي.

جريدة الرياض