باحث بحوض النيل يكشف آخر تطورات سد النهضة وموعد غرق المساحات الخضراء في بحيرته

كشف الباحث في الشؤون الإفريقية وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن آخر تطورات سد النهضة، مؤكداً أن إثيوبيا لم تشغل أي توربينات علوية حتى الآن، وتكتفي بتشغيل توربينين فقط. ونتيجة لذلك، يكون معدل تدفق المياه غير كافٍ لتلبية احتياجات مصر والسودان.

وأشار هاني إبراهيم إلى أن منسوب بحيرة سد النهضة لا يزال ثابتاً، بينما ارتفعت جزئياً القطاعات الجنوبية للبحيرة باتجاه نهر بيلس. وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحيرة خلال الفترة الحالية ومع بدء الملء الخامس.

وأوضح الباحث أن الارتفاع يمكن ملاحظته في جنوب البحيرة مع امتداد النيل الأزرق، مضيفاً: “من المتوقع أن تغمر المياه هذه المساحات الخضراء خلال أسبوع إلى أسبوعين”.

وقال هاني إبراهيم عن تطورات سد النهضة: “نتابع السد الكارثي، حيث يستمر تشغيل توربينين فقط. لم تُشغَّل أي توربينات علوية حتى الآن، وبالتالي يبلغ معدل التدفق أقل من 50 مليون متر مكعب يومياً، وهو غير كافٍ لتلبية احتياجات مصر والسودان المائية”.

وعن موقف بحيرة سد النهضة، قال هاني إبراهيم: “ما زال منسوب بحيرة السد الكارثي ثابتاً، ومن المتوقع أن يبدأ الارتفاع تدريجياً خلال الأيام القادمة، مع استمرار تشغيل توربينين فقط وزيادة الوارد إلى البحيرة. لا يمكن ملاحظة الارتفاع بدقة حالياً لأن ارتفاع المتر الواحد في البحيرة يعادل أكثر من مليار متر مكعب، ومن الممكن ملاحظته خلال أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر”.

وتابع الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم “تكملة لمناسيب بحيرة السد الكارثي. الموقع في القطاعات الجنوبية للبحيرة او تحديدا نهاية البحيرة جهة نهر بيلس تبدو ارتفعت جزئيا في 2 يونيو ثم تعرضت للثبات يومي 7 و12 يونيو وهو يحتمل ان نهاية مايو شهدت معدلات امطار اعلى او تم تشغيل نفق تانا بيلس بشكل اكبر عن الفترة الحالية.”

كما كشف هاني إبراهيم عن غرق المساحات الخضراء خلال أسبوعين، بسبب ارتفاع منسوب المياة جنوب بحيرة سد النهضة “بشكل عام ارتفاع منسوب البحيرة امر متوقع الفترة الحالية وبدء الملء. القطاع الوحيد الذي يمكن ملاحظته في الارتفاع هو جنوب البحيرة مع امتداد النيل الازرق الرئيسي نظرا لكميات الطمي خلال الفترة من نهاية مايو حتى تاريخ اليوم ومن المتوقع ان تغرق كل تلك المساحة الخضراء خلال اسبوع الى اسبوعين.”

بوابة فيتو