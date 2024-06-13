الفنان أحمد الصادق ينفي خبر منعه من الغناء من قبل الأطباء بسبب مرض في حباله الصوتية

نفى الفنان أحمد الصادق، الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الأطباء قرّروا منعه من الغناء نهائياً، بسبب مشاكل خطيرة في حباله الصوتية، وأن الأطباء حذّروه من أن مواصلة الغناء بصورة طبيعة كالسابق سيفقد صوته نهائياً ولن يستطيع أن يتحدث كالمعتاد، وبأنه يُخضع حالياً لعلاجات مكثفة وبصورة دورية. وأكد الفنان أحمد بأنها مجرد شائعة مغرضة.

وقال أحمد الصادق: (حسبي الله ونعم الوكيل وخصيمك يوم القيامة يا ناشر الخبر).

صحيفة السوداني