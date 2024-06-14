رد غير متوقع من مستشارة أسرية على امرأة ضبطت زوجها يخونها!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ردًا غير متوقع من مستشارة أسرية سعودية على امرأة اكتشفت خيانة زوجها.

وروت المستشارة الهنوف الحقيل قصة إحدى الزوجات التي اشتكت من خيانة زوجها مع 6 نساء. في مقطع مصور، قالت الحقيل: “أقول لها احمدي ربك، فضحكت وقالت إن شاء الله أحمد ربي، لكن لماذا أحمد ربي؟”

وأوضحت: “نسبة الخيانة التي تحدث هي 30%، وتسمى العلاقات العبثية النفسية، حيث يتحدث الزوج مع أكثر من امرأة تكون بعيدة عنه في منطقة أخرى، ومستحيل أن يتواصل معهم بشكل جدي.”

وتابعت:”هو يبغى يوصل لمرحلة قبول، إنه يقيس قبول النساء له، أما المرأة اللي تعرف أكثر من شخص دايما تربطها بالمنفعة، وتكون أذكى من الرجل، والتعددية العبثية هذي ما فيها رابط حقيقي أصلاً، هي حاجة بتشبعها بداخلها فقط”.

الشروق الجزائرية