شاهد بالصورة والفيديو.. ظهرت وهي تبادل عريسها شرب الحليب بطريقة رومانسية.. مطربة سودانية تكمل مراسم زواجها وسط سخرية جمهور مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو حمل لقطات من مراسم زواج مطربة سودانية.
ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الفيديو تم تصويره خلال مراسم زواج المطربة السودانية لمياء الجبل, بإحدى الولايات السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثارت المطربة لمياء الجبل, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تبادل عريسها شرب الحليب بطريقة رومانسية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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