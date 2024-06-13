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شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يحاول التحرش بمطربة أثناء تقديمها وصلة غنائية في حفل خاص والجمهور يستغرب من تجاوب الفنانة وعدم صدها له

2024/06/13
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أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة وساخرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة سودانية صاعدة وهي تغني في حفل خاص حضره عدد كبير من الشباب.

وفاجأ شاب من الحاضرين المطربة ومصور المقطع باقترابه من الفنانة في لقطة وصفها المتابعون بمحاولة التقرب والتحرش بها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد استغرب الكثير من المعلقين من ردة فعل المطربة وعدم صدها للشاب على الرغم من اقترابه منها بشدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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