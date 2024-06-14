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مدير شرطة ولاية الخرطوم يدشن مشروع اضاحي هذا العام لمنسوبي قوات الشرطة وأسر الشهداء
دشن الفريق شرطة (حقوقي) د ابراهيم احمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم مشروع توزيع خراف الاضاحي لهذا العام لاسر الشهداء ومنسوبي الادارات العامة والمتخصصة والأقسام الجنائية بجهود خالصة من هئية التوجيه والخدمات عبر الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية علي خلفية زيارة الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والوفد المرافق لولاية الخرطوم مؤخرا.
و قال الفريق شمين في تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة* إن مشروع توفير اضاحي هذا العام لقوات الشرطة بالخدمة والمعاش وأسر الشهداء والاسري يأتي في اطار،توجيه إمكانيات رئاسة قوات الشرطة نحو الأفراد للمساهمة في تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهلهم لتحقيق الرضاء الوظيفي لهم والذي يمثل أولويات المرحلة المقبلة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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