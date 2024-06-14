شاهد بالفيديو.. “التيك توكر” السوداني الشهير أبو أحمد يظهر وهو غاضب ويفجرها داوية: (أي بنت دخلت التيك توك “صعلوقة” وعندها علاقات مع المشرفين والداعمين)

نشر “التيك توكر” السوداتي الشهير أبو أحمد, مقطع فيديو تم تداوله بسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر التيك توكر, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, وهو غاضب.

وأكد أبو أحمد, في حديثه أن أي ولد سجل حساب على تطبيق “تيك توك”, الشهير بالصعلوق, كما انتقد الفتيات المتواجدات على تطبيق التواصل الشهير وذكر أن أي بنت دخلت “التيك توك” صعلوقة وتجمعها علاقات مع المشرفين والداعمين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين