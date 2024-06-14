بيان من تربية الخرطوم بخصوص استئناف العام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بيانا بخصوص استئناف العام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

ظلت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في متابعة يومية للاوضاع التعليمية بالبلاد بصفة عامة وولاية الخرطوم بصفة خاصة باعتبارها اكبر ولاية متأثرة بالحرب قامت الوزارة بمعالجة قضايا الطلاب فيما يتعلق بالمستندات والشهادات واجراءات التحويل للولايات الامنة وذلك عبر نافذتين في محلية كرري ومدينة عطبرة .

وحرصا من الوزارة على عدم ضياع عام اخر على الطلاب فقد رأت الوزارة ضرورة الشروع في استئناف العام الدراسي بعد التأكد من تذليل المعوقات قدر المستطاع وذلك وفق قيد زمنى متدرج راعى ضرورة عدم المساس بمراكز الايواء في محلية كرري باعتبار ان حفظ النفس واستقرار الاسر مقدم على ما سواه عليه وبعد التشاور مع لجنة امن الولاية ومجلس وزراء حكومة الولاية فقد قرر مجلس وزراء حكومة الولاية في جلسته رقم (۹) بتاريخ ۲۰۲٤/٠٦/٠٣م استئناف العام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م باعتماد سياسة التدرج في استئناف العام الدراسي وفق ثلاث مراحل :

•المرحلة الاولي : تبدأ بعد نهاية عطلة عيد الاضحي المبارك وهي مرحلة خاصة فقط بطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳م بهدف اجراء المعالجات الاكاديمية استعداداً لاداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام۲۰۲۳م .

المدارس التي سوف تستقبل الطلاب الموجودين في محلية كرري هي : – مدرسة : السادسة بنين – مدرسة : ابراهيم شبرين بنات – مدرسة : البلك بنات – مدرسة : علوية عبد الرافع بنات – مدرسة : ادم يعقوب بنات – مدرسة : حمدان بن راشد بنات – مدرسة : الزبير محمد صالح بنات – مدرسة : الحتانة بنات ( الدولب ) – مدرسة : الحارة (١٧) بنات – مدرسة : كرري العجيجة بنات – مدرسة : النموذجية م (١٠) بنات – مدرسة : الشارقة بنات الفتح ٢ – مدرسة : النموذجية م (۲۸) بنات – مدرسة : الفتح (۱) مربع (۲۸) بنات – مدرسة : الفتح (۱) النموذجية بنين – مدرسة : النوبة بنين – مدرسة : الحارة (۷۲) بنات – مدرسة : الحارة (۷۷) بنين + الابتدائى – مدرسة : الثورة الحارة (۷۲) بنات – مدرسة : الثورة الحارة (۷۱) بنين – مدرسة : الفنية بنات

* المرحلة الثانية : وهي خاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م وطلاب الصفين الثالث المتوسط و السادس الابتدائي للعام الدراسي ۲۰۲۳ – ۲۰۲٤م وسوف يتم تحديد تاريخ بدايتها لاحقا

•المرحلة الثالثة : وهي مرحة خاصة بطلاب الصف الثاني الثانوي وتلاميذ الصف الأول والثاني المتوسط وتلاميذ الصفوف من الاول الابتدائي وحتى الخامس وسوف يتم تحديد تاريخ بدايتها لاحقا.

التدرج في هذه المراحل املته الظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية على ضوء الظروف المادية والامنية ومراكز الايواء في المدارس. برنامج المعالجات الاكاديمية والنفسية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳م يشمل جميع طلاب ولاية الخرطوم سواء كانوا داخل الولاية او خارجها في المساقات المختلفة الحكومية والخاصة .

طلاب الولاية في الولايات الاخرى عليهم مراجعة المشرفين على برنامج المعالجات الاكاديمية وفق الجدول المرفق لتحديد مكان الدراسة في المدينة المعنية . طلاب ولاية الخرطوم في الاماكن التى بها ظروف امنية سوف يتم التعامل معهم ( online ) وفق البرنامج المصمم من قبل الوزارة .

على جميع طلاب الولاية والمعلمين وأولياء الامور الاطلاع علي هذا البيان وتفهم مافيه والاتصال بمكاتب الوزارة في كل من كرري وعطبرة والمدن الموضحة في الجدول ادناه في حالة وجود أي استفسار أو ظهور أية معوقات تستوجب تدخل الوزارة أو المكاتب الفرعية .

كسلا – جمال محمد يوسف ٠١١٦٨٧٨٨٧٢ بورتسودان – مشاعر النصري ٠١٢٦٦٣٧٩٤٢ سنار – وليد النور ٠١١٥٠٦٠٤٢٢ سنجة – بدر الدين حسين ٠٩١٢٢٣٧٤١٥ المناقل – محمد يونس ٠٩١٥٧٢٣٠٦٢ عطبرة – مجدي تاج السر ٠١٢٢٠٥٥٦٩٤ الدامر – سيد حمادة ۰۱۲۷۹۳۲۳۳۲ مروي – عبد الرحمن وداعة ٠١٢٣٨٨٩٢٤٤ كريمة – احلام بابكر كمبلاوي ٠٩١٢٩١٦٧٧٢٢ دنقلا – عامر علي ۰۹۱۲۲۲۷۸۳۱ شندي – اسامة حمد النيل ٠١٢١١٣٢٩٤٩

تؤكد الوزارة ان الهدف الاساسي في هذه المرحلة هو تحقيق التوزان بين تأمين المواطنين وتقديم خدمة التعليم في مستوى معقول .