شرطة ولاية شمال كردفان تجيز خطتھا التامينية لعطلة عيد الاضحي المبارك

اكد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله ان شرطة الولاية بكافة اداراتھا اجازت خطة تأمينية متكاملة لعطلة عيد الاضحي المبارك منعا لكافة اشكال الجريمة بدوائر الاختصاص بالمدينة والتي اشتملت علي الانتشار الشرطي الواسع لمنسوبي الادارات ذات الصلة من الشرطة الامنية والمباحث باحياء المدينة منعا للسرقات النھارية والليلية وتامين الاسواق والمؤسسات الحكومية والاستراتيجية ، مؤكدا ان الخطة ارتكزت علي تزويد القطاع (٢١) لقوات الاحتياطي المركزي بالولاية بكافة احتياجتھ اللوجستية مشيرا الي عمل الاطواف النھارية والليلية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وجھاز المخابرات بالولاية.

يذكر ان كافة قوات الشرطة بالولاية ظلت في حالة استعداد (١٠٠%) مؤكدا علي اطلاعھا بكافة مھامھا لتوفير الامن والامان والاستقرار بواسطة منسوبي شرطة الولاية بحلول عيد الفداء العظيم وان يعود العام القادم والبلاد والولاية في حالة رخاء وامن وامان وسلام واستقرار .