المشتركة تسحق مليشيا الدعم السريع في الفاشر و وادي أمبار بشمال دارفور

في واحدة من أقوى الملاحم البطولية التي ظلت تسطرها القوة المشتركة الباسلة و هي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة و القوى النظامية الأخرى و المقاومة الشعبية بمختلف مكوناتها و دحرت أمس الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح قوة كبيرة لمليشيا الدعم السريع في وادي امبار بشمال دارفور و كبدتها خسائر فادحة في الأفراد و العتاد و استلمت عدداً كبيراً من الآليات الحربية.

تهنئ حركة العدل و المساواة السودانية القوة المشتركة الباسلة لحركات الكفاح المسلح و القوات المسلحة و القوات النظامية و المقاومة الشعبية لهذا النصر الكبير و سحقها لمليشيا الدعم السريع و توابعها من الجنجويد في وادي امبار و تخوم زُرُقْ، و تؤكد الحركة أن لا مكان للمليشيات الارهابية في السودان و أن أيامها اصبحت محدودة.

كما تهنئ الحركة القوات المسلحة و القوة المشتركة و المقاومة الشعبية في الفاشر السلطان بصفة خاصة على انتصاراتها الكبيرة على مليشيات الدعم السريع الارهابية و على تدميرها لأكبر قوة للمليشيا منذ بدء هجومها على المدينة في معركة توجت بدحر المليشيا وبهلاك قائد الحريق الهالك على يعقوب وعدد من مرتزقة الشتات و زمرة الشر الذين توهموا عبثا النيل من شرف و كرامة الشعب السوداني، و دخول أبو زكريا أداب العصاة والمارقين.

تحي حركة العدل و المساواة السودانية، القوات المسلحة و كافة القوات المرابطة في جبهات القتال الأخرى من فاشر السلطان إلى أمدرمان إلى أم ضوا بان و من المعاقيل إلى سنار، و من الفاو إلى المناقل في صمودها و تصديها بكل قوة و مهنية على قوى البغي و العدوان من مليشيات الدعم السريع و على الانتصارات المتتالية التي ظلت تحققها على هذه المليشيا الغاشمة في تلك الجبهات.

تحي الحركة الشعب السوداني الصابر الذي ضرب أروع معاني الثبات و الصمود، و ظل واقفا كالطود الأشم لا تهزه رياح الحرب من دعمه غير المحدود للقوات المسلحة و القوى المساندة لها و الشد من أزرها و هي تخوض معركة الكرامة ضد المليشيا الباغية، لا تخوفه تهديدات المليشيا و جرائمها و لا استهدافها له بصورة مباشرة ومتعمدة و ممنهجة.

و الحركة إذ تهنئ بهذه الانتصارات، تجدد التأكيد على المضي قدما حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من براثن هذه المليشيا المتمردة التي عاثت فسادا بمقدرات الوطن و كرامة مواطنيه.

عاش الشعب السوداني حراً أبيا النصر للقوات المسلحة و المشتركة و النظامية و المقاومة الشعبية. و الخزي و العار للمليشيا الارهابية.