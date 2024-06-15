بيانات ووثائق
المشتركة تسحق مليشيا الدعم السريع في الفاشر و وادي أمبار بشمال دارفور
في واحدة من أقوى الملاحم البطولية التي ظلت تسطرها القوة المشتركة الباسلة و هي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة و القوى النظامية الأخرى و المقاومة الشعبية بمختلف مكوناتها و دحرت أمس الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح قوة كبيرة لمليشيا الدعم السريع في وادي امبار بشمال دارفور و كبدتها خسائر فادحة في الأفراد و العتاد و استلمت عدداً كبيراً من الآليات الحربية.
تهنئ حركة العدل و المساواة السودانية القوة المشتركة الباسلة لحركات الكفاح المسلح و القوات المسلحة و القوات النظامية و المقاومة الشعبية لهذا النصر الكبير و سحقها لمليشيا الدعم السريع و توابعها من الجنجويد في وادي امبار و تخوم زُرُقْ، و تؤكد الحركة أن لا مكان للمليشيات الارهابية في السودان و أن أيامها اصبحت محدودة.
كما تهنئ الحركة القوات المسلحة و القوة المشتركة و المقاومة الشعبية في الفاشر السلطان بصفة خاصة على انتصاراتها الكبيرة على مليشيات الدعم السريع الارهابية و على تدميرها لأكبر قوة للمليشيا منذ بدء هجومها على المدينة في معركة توجت بدحر المليشيا وبهلاك قائد الحريق الهالك على يعقوب وعدد من مرتزقة الشتات و زمرة الشر الذين توهموا عبثا النيل من شرف و كرامة الشعب السوداني، و دخول أبو زكريا أداب العصاة والمارقين.
تحي حركة العدل و المساواة السودانية، القوات المسلحة و كافة القوات المرابطة في جبهات القتال الأخرى من فاشر السلطان إلى أمدرمان إلى أم ضوا بان و من المعاقيل إلى سنار، و من الفاو إلى المناقل في صمودها و تصديها بكل قوة و مهنية على قوى البغي و العدوان من مليشيات الدعم السريع و على الانتصارات المتتالية التي ظلت تحققها على هذه المليشيا الغاشمة في تلك الجبهات.
تحي الحركة الشعب السوداني الصابر الذي ضرب أروع معاني الثبات و الصمود، و ظل واقفا كالطود الأشم لا تهزه رياح الحرب من دعمه غير المحدود للقوات المسلحة و القوى المساندة لها و الشد من أزرها و هي تخوض معركة الكرامة ضد المليشيا الباغية، لا تخوفه تهديدات المليشيا و جرائمها و لا استهدافها له بصورة مباشرة ومتعمدة و ممنهجة.
و الحركة إذ تهنئ بهذه الانتصارات، تجدد التأكيد على المضي قدما حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من براثن هذه المليشيا المتمردة التي عاثت فسادا بمقدرات الوطن و كرامة مواطنيه.
عاش الشعب السوداني حراً أبيا
النصر للقوات المسلحة و المشتركة و النظامية و المقاومة الشعبية.
و الخزي و العار للمليشيا الارهابية.
معتصم أحمد صالح
أمين الاعلام، الناطق الرسمي
١٤ يونيو ٢٠٢٤
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة