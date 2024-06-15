بيانات ووثائق
قيادة الأركان تهنئ ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح
يتقدم رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والسادة أعضاء الهيئة، بأسمى آيات التهنئة لقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح على إنتصارهم الحاسم الذي تحقق الجمعة بمدينة الفاشر على مرتزقة مليشيا آل دقلو الإرهابية، مؤكدين على أن بوابة الوطن الغربية ستظل محروسة بأبطال سيف المنطقة الغربية وصناديد القوات المشتركة ومن خلفهم مواطني إقليم دارفور، وقد ضربوا أروع أمثلة الصبر والصمود ونجحوا في إحباط وتدمير هجمات المليشيا المتواصلة على مدينة فاشر السلطان حفاظا على وحدة السودان، ومجددين العهد على أن سيف الغربية سيظل دائما في الموعد ليكتب به القول الفصل في معركة الكرامة الوطنية فالتحية والتقدير لهذه القوات فردا فردا.
دعواتنا بالجنة والخلود لشهداءنا الأبرار
وعاجل الشفاء للجرحى وأن يرد المفقودين إلى ذويهم ردا جميلا
(نصر من الله وفتح قريب)
القيادة العامة للقوات المسلحة
رئاسة هيئة الأركان
الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤م
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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