حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: هناك تساهل من مجلس الأمن بخصوص التدخل الخارجي في السودان

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأن استمرار مجلس الأمن في استخدام التوصيف الخاطئ للحرب في السودان هو أمر غير مقبول عند الشعب السوداني.

– يجب التركيز على أهم نقطة في قرار مجلس الأمن حول تنفيذ إعلان جدة 11 مايو وتحديدا من جانب المليشيا

– هذا الإعلان أكدنا مرارا بشكل تام بأنه لحماية المدنيين يجب خروج المليشيا من الأعيان المدنية

– تظل مسألة الحدود والممرات الإنسانية مسألة سيادية وقد قدمت فيها الحكومة الإنسانية التزامات واضحة لكن مجلس تجاهله

– هناك تساهل من مجلس الأمن بخصوص التدخل الخارجي في السودان