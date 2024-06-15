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الخارجية السودانية: نستغرب أن يصمت مجلس الأمن الدولي عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب
قالت الخارجية السودانية بأنها تستغرب أن يصمت مجلس الأمن الدولي عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب بإصرارها على مواصلة إمداد المليشيا بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة لمواصلة ارتكاب فظائعها ضد المدنيين
– الحكومة السودانية تجدد تمسكها بإعلان جدة والتزامها بالقانون الدولي الإنساني وكل ما يضمن حماية المدنيين.
– عازمون على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق الموجهات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة.
– نشدد على أنه ليست ثمة مجاعة وشيكة في السودان ومخزون البلاد الغذائي وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة كافٍ لسد حاجة المواطنين.
الجزيرة – السودان
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