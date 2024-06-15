جرائم وحوادث
حملات منعية متزامنة بأبوحمد وقبقبة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وتوقيف متهمين
نفذت شرطة محلية أبوحمد حملات وقائية متزامنة إستباقاً لعطلة عيد الأضحى المبارك وعملاً بالخطة التفصيلية المجازة وذلك بإشراف مباشر من العقيد شرطة د / كمال التاج مدير شرطة المحلية.
واستهدفت الحملة جميع أسواق مدينة أبوحمد ومناطق الهشاشة الأمنية وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات صناعتها.
وفي ذات السياق شنت قوة قسم شرطة قبقبة حملة منعية إستهدفت سوق الجعلي نتج عنها ضبط كمية من الخمور البلدية وإزالة ٣ رواكيب عشوائية و ١٠٢ حبة من مخدر اللجة وتوقيف ٤ متهمين
وتأتي هذه الحملات مقدمة لعمل منعي كبير ستشهدة المحلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للقضاء على الظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون لينعم المواطنون بعطلة هادئة لا يعكر صفوها المتفلتون .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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