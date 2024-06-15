حملات منعية متزامنة بأبوحمد وقبقبة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وتوقيف متهمين

واستهدفت الحملة جميع أسواق مدينة أبوحمد ومناطق الهشاشة الأمنية وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات صناعتها.

وفي ذات السياق شنت قوة قسم شرطة قبقبة حملة منعية إستهدفت سوق الجعلي نتج عنها ضبط كمية من الخمور البلدية وإزالة ٣ رواكيب عشوائية و ١٠٢ حبة من مخدر اللجة وتوقيف ٤ متهمين