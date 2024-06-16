إعلاميون ينفذون وقفة تضامنية صامتة مع مواطني ولاية الجزيرة

نظم اعلاميون ظهر السبت ببورتسودان وقفة تضامنية صامتة لنصرة مواطني ولاية الجزيرة.

واكد رئيس المبادرة الاستاذ هيثم الريح، مساندة الاعلاميون للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والقوات المشتركة، إلى جانب المقاومة الشعبية المسلحة في معركة الكرامة.

وقال إنهم يعملون على توثيق جرائم المليشيا من تطهير عرقي و تهجير وتدمير البنية التحتية والسرقة والنهب بالنسبة للمتلكات العامة والخاصة.