شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تقلد المودل آية أفرو (غبيرة الكتير خيرة) وشقيقها الصغير يمنعها ويوبخها

خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضحكات الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفلة سودانية تقوم بتقليد الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو.

وقلدت الطفلة المودل المثيرة للجدل في حركاتها وجملتها التي اشتهرت بها خلال ترويجها لبعض المحلات التجارية بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الطفلة بترديد جملة أفرو الشهيرة (غبيرة الكتير خيرة) أمام أعين شقيقها الصغير والذي قام بتوبيخها وضربها بطريقة كوميدية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين