اختفاء القطط بمصر في عيد الأضحى.. ماذا حدث لـ«الكائنات الرقيقة»؟

بعكس ما هو معتاد لها من انتشار في الشوراع المختلفة خلال الأيام العادية، رصد عدد كبير من سكان مصر اختفاء القطط منذ صباح أول أيام عيد الأضحى.

الظاهرة جعلت البعض يسأل عن سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى وعما إذا كان ذلك حقيقيًا أم لا.

وكان كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي تحدثوا عن ظاهرة اختفاء القطط في عيد الأضحى المبارك بمصر متسائلين عن السبب، وذهب بعضهم مخمنًا أن السبب في اختفاء القطط في عيد الأضحى هو التفافهما وتجمعها حول سلّات القمامة لتناول فضلات الطعام، بينما ذهب آخر إلى أنها تختفي لشعورها بالخوف الشديد.

وذهب شخص ثالث إلى أن سر اختفاء القطط في عيد الأضحى يعود إلى خوف هذه القطط من الكلاب التي تتجمع حول الأضاحي بعد ذبحها،

وكشف الدكتور أحمد رمضان، طبيب بيطري سر هذا الاختفاء الذي يلاحظه كثيرون خلال أيام عيد الأصحى، موضحًا أنه يتمثل في شعور القط بالتوتر، حسبما جاء في جريدة “الوطن” المصرية.

وأوضح رمضان أن سر اختفاء القطط في عيد الأضحى يعود إلى أن القطط كائنات حساسة ورقيقة، ما يجعلها لا تتحمل رؤية الدم أو شم رائحته في الشوراع؛ ما يقودها في النهاية إلى الاختفاء؛ إذ أن رؤية الدم أو شم رائحته يتسببا في إصابة القطط بالتوتر والقلق.

وفي نفس الموضوع تحدث الدكتور عاصم عبيد، طبيب بيطري ونفى فكرة اختفاء القطط في عيد الأضحى، مشيرا إلى أن القطط تتجمع على فضلات الأضحية بعد ذبحها؛ باعتبارها مصدر غذائها، مضيفًا أنه لا توجد أي معلومة علمية تتحدث عن هروب القطط من رائحة الدم.

العين الاخبارية