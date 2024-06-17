أشهر 8 أخطاء تسبب فساد اللحوم أو تغير طعمها

خلال عيد الأضحى، تتوفر اللحوم في البيوت بكميات أكبر من أي وقت آخر، حيث يقوم المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأهل والأصدقاء والفقراء. هذا التوافر الكبير يستدعي اتباع طرق صحيحة لتخزين اللحوم لضمان سلامتها وجودتها. لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية الأخطاء الشائعة التي تسبب فساد اللحوم:

عدم غسل اليدين:

من أهم خطوات سلامة الغذاء غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة يساعد ذلك على منع انتشار البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

غسل اللحوم:

على عكس الفواكه والخضروات، لا ينصح بغسل اللحوم النيئة قبل طهيها، يمكن أن يؤدي غسل اللحوم إلى انتشار البكتيريا الضارة في جميع أنحاء المطبخ. بدلاً من ذلك، جففي اللحوم بورق المطبخ قبل طهيها.

ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة:

تتكاثر البكتيريا الضارة بسرعة في درجات حرارة الغرفة، يجب تبريد اللحوم النيئة أو تجميدها في غضون ساعتين من شرائها، تأكد من تخزين اللحوم في الثلاجة أو الفريزر على درجة حرارة مناسبة.

تخزين اللحوم المطبوخة مع اللحوم النيئة:

يجب تخزين اللحوم المطبوخة بشكل منفصل عن اللحوم النيئة لمنع انتقال البكتيريا الضارة، استخدم ألواح تقطيع وأدوات منفصلة لكل نوع من أنواع اللحوم.

عدم طهي اللحوم بدرجة حرارة كافية:

يجب طهي اللحوم بدرجة حرارة كافية لقتل جميع البكتيريا الضارة،استخدم ميزان حرارة اللحوم للتأكد من وصول اللحوم إلى درجة الحرارة الداخلية المناسبة قبل تناولها.

إعادة تجميد اللحوم:

لا ينصح بإعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير نكهة اللحوم وقوامها، كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

عدم تنظيف الثلاجة بانتظام:

يمكن أن تتراكم البكتيريا في الثلاجة بمرور الوقت، تأكد من تنظيف الثلاجة بانتظام باستخدام منظف معتدل وماء دافئ.

تخزين اللحوم لفترة طويلة:

لكل نوع من أنواع اللحوم مدة تخزين محددة في الثلاجة أو الفريزر،لا تفرط في تخزين اللحوم، وتناولها قبل أن تفسد.

اليوم السابع