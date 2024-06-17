شاهد بالفيديو.. استخبارات الجيش بالقضارف تضبط شاحنة “لوري” محملة بعدد كبير من “براميل” البنزين والمواد الغذائية حاول مواطنون تهريبها لقوات الدعم السريع والجمهور يطالب بإعدامهم رمياً بالرصاص

ضبطت شعبة استخبارات القوات المسلحة بولاية القضارف شرقي السودان, شاحنة “لوري” كبيرة محملة بأعداد كبيرة من “براميل” البنزين والمواد الغذائية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الشحنة قام بتهريبها مواطنون يتمثلون في التاجر والسائق وأحد المعاونين, وحاولوا تهريبها لقوات الدعم السريع, بولاية الجزيرة الذين هم على تعاون معهم.

وقام المواطنون المتعاونون مع الدعم السريع, بتغطية “براميل” البنزين بالمراتب والمواد الغذائية للتمويه, لتقوم بضبطهم شعبة الاستخبارات بالجيش.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد قائد الاستخبارات بالمنطقة التي ضبطوا فيها الشاحنة أن الأمر يعد خيانة واضحة من قبل هؤلاء المواطنين وهذا سبب من أسباب استمرار الحرب لمدة طويلة بسبب مد المتعاونين للدعم السريع ومساعدته.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تداوله للمقطع على نطاق واسع, طالب استخبارات الجيش بتوقيع أقسى العقوبة على هؤلاء الخونة وإعدامهم رمياً بالرصاص حتى يصبحوا عظة لكل من يفكر في معاونة المتمردين وخيانة الوطن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين